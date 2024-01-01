وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة على البنية التحتية للمطارات، التى تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، مؤكدة أنه تم تحقيق هدف الهجوم بضرب كافة الأهداف .

وأضافت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها:" لقد اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من نوع "أوراجان" وتدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية على محاور متفرقة .

