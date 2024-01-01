رئيس وزراء اليابان يدعو سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفورى

محمد عبد العظيم

دعا رئيس وزراء اليابان، سكان بعض المناطق على الإخلاء الفوري، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وهزّت سلسلة من الزلازل القوية المناطق الغربية من البلاد، وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها مبدئيا 7.4 درجة.

وحذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة NHK TV من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدما)، وحثت أيضاً الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بعدما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 7.4 ضرب البلاد. وكشفت الهيئة عن توقعات بموجات تسونامي تصل 5 أمتار، قد تعقب الزلزال.

بدورها، أكدت الوكالة النووية اليابانية ألا خلل في عمل المحطات النووية بمناطق الكارثة.