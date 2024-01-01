رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع السويس الطبى ووحدة طب أسرة أكتوبر

أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية لمجمع السويس الطبى ووحدة طب أسرة أكتوبر التابعين للهيئة فى محافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك استعدادًا لافتتاحهما.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يولى قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا لتحقيق أحلام المصريين فى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتى فى مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحى الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسى بشهادات دولية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، الأقسام المختلفة بمجمع السويس الطبى، من الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والمناظير والأشعة والمعامل وسكن الأطباء والتمريض وغيرها، كما تفقد العيادات المختلفة بوحدة طب أسرة أكتوبر، من عيادات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، وأمراض "الباطنة، الأطفال، الأسنان، الجلدية"، والتسجيل الإلكترونى للملفات الطبية، وغرف المعمل، والصيدلية.

واطمأن الدكتور أحمد السبكى، على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل خلال فترة التشغيل التجريبى فى مجمع السويس الطبى ووحدة طب أسرة أكتوبر، كما استطلع آراء المرضى حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة فى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى المحافظة، وحرص على التحدث مع مقمى الخدمة من الأطقم الطبية والإدارية مشددًا على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين وبأعلى جودة عالمية وفقًا لاستراتيجية الهيئة.

وتابع السبكى، الالتزام ببرامج التدريب الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، والميكنة والتحول الرقمى لبيئة العمل والخدمات، لضمان كفاءة وجودة وسرعة الأداء، ونوه إلى تقديم 31,235 ألف خدمة طبية للمواطنين حتى الآن بمجمع السويس الطبى، إضافة إلى 600 عملية جراحية متقدمة خلال فترة التشغيل التجريبى للمجمع، ولافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجى فى توفير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن مجمع السويس الطبى هو أضخم مجمع طبى تابع لهيئة الرعاية فى إقليم القناة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية فى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالى السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوى، و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتى لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.

وأشار السبكى، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبى، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، وأن فاتورة تكلفة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه شملت البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية.

ولفت السبكى، إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى السويس، بما يمثل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم من أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز الوعى لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعى حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية فى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأكد السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وتعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وتابع أن الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هى المحرك الرئيسى للتطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.