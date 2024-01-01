وأكد الرئيس الكوري الجنوبي - في خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب" - التزامه ببناء سلام حقيقي ودائم من خلال القوة، موضحا أنه "بحلول النصف الأول من هذا العام سنكمل نظام الردع الموسع المعزز الكوري-الأمريكي لردع أي تهديد نووي وصاروخي كوري شمالي بشكل أساسي"، مضيفا أن "الأمن القوي سيدعم الأنشطة الاقتصادية الحرة وسيسمح الناس بمزاولة حياتهم اليومية دون خوف".

وشدد على "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها بكل قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن "سول وواشنطن كثفتا تعاونهما في التخطيط والعمليات النووية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لبيونج يانج بشكل أفضل".

واتفق الجانبان - خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية للحلفاء في ديسمبر - على استكمال مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف عام 2024.