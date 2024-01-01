اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 02:21 م
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رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإثنين، 01 يناير 2024 01:37 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد الامتحانات
قنا صابر سعيد

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تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكليتي التربية والحقوق، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل.
 
وتأكد عكاوي، من توفير كافة سبل الدعم للطلاب وتواجد أساتذة المادة للإجابة على أي استفسارات، كما شهد جولة رئيس الجامعة الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، والدكتور محمد رشدي،عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات.
 
يذكر أنه أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة اليوم، طلاب كليات الصيدلة، الآداب، العلاج الطبيعي، العلوم، التربية النوعية، الهندسة، الطب البيطري، التمريض، الحاسبات والمعلومات، المعهد الفني للتمريض.






امتحانات جنوب الوادي

كلية الصيدلة بقنا

الهندسة

محافظة قنا

اخبار قنا




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