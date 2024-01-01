رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الترم الأول بكلية الهندسة الإلكترونية

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية ، اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة الإلكترونية بمدينة منوف، يرافقه الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية والدكتور جمال محروس والدكتور سعيد عبد العاطي وكيلا الكلية، ورؤساء الأقسام ومدير عام الكلية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن كلية الهندسة الإلكترونية تضم 3 أقسام علمية، هي هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، وهندسة وعلوم الحاسبات، بالإضافة إلي 4 برامج نوعية تضم الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة التحكم الصناعية، هندسة الأمن السيبراني وتحليل البيانات، تواكب سوق العمل المحلى والدولي، مشيرا إلى أن الكلية تضم الكلية 2700 طالب وطالبة .

واطمأن القاصد خلال جولته على حسن سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، مشيدا بتجهيزات اللجان، وتواجد الأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب، حيث أدى اليوم الامتحانات طلاب الفرقة الرابعة والفرقة الأولي وطلاب برنامجي الهندسة الطبية وهندسة الاتصالات والشبكات.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما إذا كانت هناك أى مشكلات للعمل على حلها وتذليل كل العقبات أمام الطلاب .

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة .