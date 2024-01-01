رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان امتحانات الترم الأول بكلية السياحة والفنادق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بطيبة، تزامنًا مع انطلاق أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، يرافقه الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد الكلية، بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل بلجان الامتحانات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول سير أعمال اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز.

وكان قد شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بجلسة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا، وفي مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسية جديدة، بما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمُضي قُدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه وزير التعليم العالي باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، كما وجه الوزير بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.