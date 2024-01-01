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رئيس الطائفة الإنجيلية: بداية العام مليئة بالفرح والأمل والرجاء داخل قلوبنا

الإثنين، 01 يناير 2024 12:50 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: بداية العام مليئة بالفرح والأمل والرجاء داخل قلوبنا رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، في احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية، مساء أمس الأحد، بحضور شعب كنيسة مصر الجديدة، ومشاركة راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وجميع رعاة وشيوخ الكنيسة.
 
وخلال الاحتفال قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع المصريين بمناسبة بداية سنة جديدة، وقال: "كل عام وأنتم بخير، ولتكن بداية العام الجديد بداية جديدة مليئة بالفرح الأمل والرجاء داخل قلوبنا.
 
وتابع رئيس الطائفة: أصلي اليوم من أجل سلام بلادي الحبيبة مصر وسلام العالم".
 
احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية
احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية

 







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