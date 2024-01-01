وقال الرئيس الصينى خلال تبادله رسائل التهنئة بمناسبة العام الجديد مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الاثنين، والذى يصادف الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الديمقراطية والصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن البلدين جارتان صديقتان تربطهما جبال وأنهار، الصداقة التقليدية بينهما أقامتها الأجيال الأقدم من قادة الحزبين والبلدين، وترسخت في النضال الثوري، وتعمقت باستمرار في مسار البناء الاشتراكي، مضيفا أن التعاون الودي التقليدي بين الصين وكوريا الديمقراطية دخل في السنوات الأخيرة فترة تاريخية جديدة بجهود مشتركة.

وأضاف شي أن الجانبين حافظا على تواصل استراتيجي وثيق، وعمقا التعاون العملى، وعززا التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية متعددة الأطراف، ودفعا التنمية المستمرة للعلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية قدما، وعملا على صون المصالح المشتركة للبلدين وحافظا على السلام والاستقرار الإقليميين.

من جهته، قال رئيس كوريا الشمالية كيم جونج، في رسالته" إن عام 2024 هو عام مهم يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الديمقراطية والصين، إن البناء الاشتراكي في البلدين دخل في الوقت الحالي مرحلة جديدة من التقدم وإن الوضع الدولي يمر بتغيرات معقدة، موضحا أن الحزبين والحكومتين قررا تحديد هذا العام عاما للصداقة بين الصين وكوريا الديمقراطية، ومواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين الجانبين بما يتماشى مع احتياجات العصر، وهو ما يتوافق مع التوقعات والرغبات المشتركة لشعبي البلدين".