رئيس الصين: علاقاتنا مع روسيا تلبى توقعات المجتمع الدولى وتخدم مصالح البلدين

جاء ذلك فى رسائل تهنئة متبادلة بين الرئيس الصينى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين بمناسبة قدوم العام الجديد 2024 ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين.

وأضاف شي : أن العلاقات الصينية الروسية حافظت دائما على نمو سليم ومستقر وتحركت بشكل مطرد في الاتجاه الصحيح في عام 2023 .. مشيرا إلى أنه ظل التوجيه المشترك للرئيسين واصل الجانبان تعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التنسيق الاستراتيجي وتحقيق نتائج جديدة في التعاون متبادل المنفعة.

وأشار الرئيس الصيني إلى وصول حجم التجارة الثنائية السنوية إلى 200 مليار دولار أمريكي قبل الموعد المقرر وانتهاء عامي التبادلات الرياضية بنجاح.

وأوضح شي أنه والرئيس بوتين أعلنا بشكل مشترك أن عامي الثقافة بين الصين وروسيا هما 2024 و2025 كما سيحتفل البلدان بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ومن جانبه .. قال الرئيس الروسي : إنه التقى شي مرتين هذا العام وهو الأمر الذي ضخ زخما قويا في التنمية الشاملة لشراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين في العصر الجديد..موضحا أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي شهد انتعاشا، حيث تجاوزت التجارة الثنائية حاجز الـ200 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا جديدا.

وأعرب بوتين عن إيمانه بأن التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات سيحقق نتائج أكبر، كما سيحقق التعاون الثنائي تقدما جديدا في إطار آليات الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شانغهاي للتعاون والبريكس.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الصيني شى جين بينج اليوم الاثنين، أن بلاده على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لوضع مستقبل مشترك للبشرية وبناء عالم أفضل .. مشيرا إلى أن بعض المناطق في العالم لاتزال تعيش في نزاعات.