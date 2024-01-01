اليوم السابع
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رئيسا قضايا الدولة والمحكمة الدستورية يبحثان سبل التعاون لتحقيق العدالة الناجزة

الإثنين، 01 يناير 2024 04:45 م
رئيسا قضايا الدولة والمحكمة الدستورية يبحثان سبل التعاون لتحقيق العدالة الناجزة رئيسا قضايا الدولة والمحكمة الدستورية
كتب ـ أحمد إسماعيل

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زار صباح اليوم الإثنين المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدالة الناجزة.
 
حضر اللقاء من المحكمة الدستورية العليا المستشارون نواب رئيس المحكمة:
المستشار رجب عبد الحكيم سليم.
المستشار الدكتور محمد عماد النجار.
والمستشار دكتور طارق شبل.
والمستشار طارق عبد العليم. 
والمستشار خالد رأفت.
والمستشار الدكتور عماد البشري.
والمستشار دكتور مظهر فرغلي.
 
ومن هيئة قضايا الدولة حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.
والمستشار صفوت عبد الرشيد رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا بالهيئة.
والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار محمد حسن الأمين العام.
والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
 
زيارة رئيس قضايا الدولة للمحكمة الدستورية
زيارة رئيس قضايا الدولة للمحكمة الدستورية

رئيسا قضايا الدولة والمحكمة الدستورية (2)
رئيسا قضايا الدولة والمحكمة الدستورية (2)

رئيسا قضايا الدولة والمحكمة الدستورية
رئيسا قضايا الدولة والمحكمة الدستورية

زيارة رئيس قضايا الدولة للمحكمة الدستورية (2)
زيارة رئيس قضايا الدولة للمحكمة الدستورية (2)
 
 
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قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

المحكمة الدستورية

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