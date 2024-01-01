دخول شاحنات مساعدات لغزة من معبر رفح واستقبال الجرحى وحملة الجنسيات الأجنبية

رفح ـ محمد حسين

تواصل اليوم الإثنين فتح معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة ودخول دفعات جديدة من شحنات مواد الإغاثة واستقبال الجرحى والمصابين وحملة الجوازات المصرية.

وأوضحت بيانات حركة المرور بالمعبر اليوم الأثنين أنه بدأ دخول أول 90 شاحنة لهذا اليوم من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح لتبدأ مسار إجراءات دخولها لقطاع غزة وتسليمها عن طريق الهلال الأحمر المصرى للهلال الأحمر الفلسطينى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين فى غزة.

نقلت الشاحنات مساعدات إنسانية ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه الشرب، ومستلزمات مستشفيات مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات إغاثة أممية.

وشهد معبر رفح اليوم استعداد الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى لنقل حالات مرضية لجرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة مقررا نقلهم عن طريق سيارات إسعاف مجهزة ترتكز فى معبر رفح للمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات القادمة من غزة وهى مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد بشمال سيناء ومستشفيات بالإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة، وفى ذات السياق بدأ استقبال دفعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية المغادرين لقطاع غزة والذين يتواصل يوميا مرورهم، وخصص اليوم لاستقبال دفعة جديدة من حملة الجوازات المصرية، يجرى الأن إنهاء إجراءات دخولهم تباعا.