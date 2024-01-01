دايت الثلج.. أغرب ريجيم يجعلك تتناول المياه المجمدة لحرق الدهون

كتبت فاطمة خليل

دايت الثلج.. ربما تكون هذه المرة الأولى التي تسمع فيها عن هذا النوع من الريجيم، الذى يعتبر من أغرب طرق إنقاص الوزن، وهو عبارة عن تناول الثلج لإنقاص وزنك وحرق الدهون، فما حقيقة دايت الثلج، وهل حقاً ينقص الوزن أم لا؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

ما هو ريجيم الثلج؟



وبحسب موقع boldsky فإن ريجيم الثلج يعتمد على إضافة مكعب أو اثنين من مكعبات الثلج في كوب من الماء ثم شرب الماء المثلج، هذا الريجيم لا يساعد فقط فى إرواء عطشك ولكنه يساعد فى فقدان الوزن أيضًا.

ابتكر الدكتور بريان وينر، طبيب الجهاز الهضمي الأمريكى، خطة لإنقاص الوزن تسمى حمية الثلج، وتتضمن تناول مكعبات الثلج بهدف فقدان الوزن، ووفقا لكتاب "حمية الثلج" للدكتور بريان وينر، فإن حمية الثلج تتضمن تناول مكعبات الثلج بكميات كبيرة (لتر واحد على الأقل يوميا) مما يساعد الشخص على فقدان بعض الوزن.

من الناحية المثالية، من الأفضل تناول وجبتين في اليوم وثلاث وجبات إذا كنت شخصًا نشطًا يشير النظام الغذائي أيضًا إلى أنه ينصح بتجنب تناول الوجبات الخفيفة بينهما.

ريجيم الثلج يشجع أيضاً على استهلاك التوابل والفلفل الحار أو إضافة نكهة إلى الأطعمة الخاصة بك للمساعدة في تحفيز الشهية ونشاط الدهون البنية الجيدة في الجسم والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية.

يشجع هذا الدايت على دمج نظام غذائي صحي مع دايت الثلج حتى لا يصبح جسمك ضعيفًا أو يعاني من سوء التغذية.

تأثير رجيم الثلج على فقدان الوزن



الآلية المتبعة في ريجيم الثلج هي أن تناول مكعبات الثلج يمكن أن يساعد في تحسين وتعزيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من الطاقة لإذابة الثلج، أي أنه من خلال حرق كمية كبيرة من الطاقة في هذه العملية، يتم أيضًا تقليل محتوى الدهون في الجسم وبالتالي فإن تناول كميات كبيرة من مكعبات الثلج يسبب الشبع ويملأ مساحة في المعدة ويحد من استهلاكك للطعام.

إن تناول لتر واحد من مكعبات الثلج يحرق حوالي 160 سعرة حرارية.

النظام الغذائي الجليدي يعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض الأساسي عند تناول لتر واحد من مكعبات الثلج الباردة بطبيعتها، سيطلب من جسمك حرق الطاقة لتدفئة الثلج لتصبح مساوية لدرجة حرارة جسمك

وبحسب الخبراء فإن اتباع ريجيم الثلج يمكن أن يساعد في إنقاص ما لا يقل عن كيلوجرام واحد شهرياً.

طرق اتباع رجيم الثلج



لا يحدد كتاب "حمية الثلج" طريقة أو طريقة يجب من خلالها اتباع رجيم الثلج. لذلك، المذكورة أدناه هي الوسائل المختلفة التي يمكن من خلالها إدراج الثلج في نظامهم الغذائي اليومي

1. مكعبات الثلج في الشاي كونها مثبطات طبيعية للشهية، فمن المؤكد أن مكعبات الثلج تساعد في فقدان الوزن بشكل فعال. يمكنك إضافة مكعبات الثلج إلى الشاي المثلج "الآيس تي" ، حيث أن دمج الكافيين مع الثلج يمكن أن يعزز نظام فقدان الوزن لديك.

2. امضغ الثلج بعد الوجبات بعد تناول الطعام، امضغ مكعبًا أو اثنين من مكعبات الثلج لن يساعد ذلك في التخلص من بعض الوزن الزائد فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحد من تناول الطعام. ومع ذلك، فإن النظام الغذائي للثلج لا يتطلب من الفرد تقليل تناوله المعتاد للطعام ولكنه في الواقع يقيد الاستهلاك غير المرغوب فيه

3. مكعبات الثلج في الماء أثناء اتباع ريجيم الثلج، فإن إحدى أفضل الطرق لدمج مكعبات الثلج في نظامك الغذائي اليومي هي إضافة مكعبات الثلج إلى كوب الماء الخاص بك عند شرب الماء، أضف مكعبين إلى ثلاثة مكعبات من الثلج.

4. الثلج المجروش إحدى الطرق الأخرى التي يقترح من خلالها النظام الغذائي للثلج دمج الثلج في نظامك الغذائي هي تناول الثلج المجروش كلما شعرت بالجوع يمكن أن يساعد في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام ولا يحتوي على أي سعرات حرارية.

لا يتطلب دايت الثلج من الشخص التخلي عن عاداته الغذائية والتحول إلى نظام غذائي يحتوي على الثلج بالكامل ولكن تناول بعض الثلج والأطعمة الباردة يعد مساعدًا فعالًا للغاية لإنقاص الوزن بجانب اتباع نظام غذائي صحي.