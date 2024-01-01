خالد فودة: منظومة إدارة المخلفات بشرم الشيخ أحد محاور تحويلها لمدينة خضراء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية خلال اصطفاف إحدى الشركات لجمع ونقل وتدوير المخلفات، فى بداية عملها بمدينة شرم الشيخ.

وحرص محافظ جنوب سيناء على متابعة التشغيل وإجراء الاختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات الجديدة، مشددا على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، والحفاظ على مستوى المعيشة اللائق للعمال، ومظهرهم نظرا لكون مدينة شرم الشيخ من الوجهات السياحية الهامة على مستوى العالم.

وقال فودة، إن شركة النظافة تمثل نقلة حقيقية بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمدينة، كأحد محاور تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وأضاف المحافظ، أن الطبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم أحداث ومؤتمرات عالمية ومع توجه الدولة وقيادتها السياسية نحو التوافق البيئى والاستدامة يفرض ضرورة تقديم خدمات مميزة تتناسب مع خطة التنمية المستدامة فى تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل للمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحى ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة.

وأكد المحافظ على ضرورة أن تعكس المنظومة الجديدة للمخلفات فى شرم الشيخ صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ خلال، وبعد فعاليات المؤتمر باعتبارها فى مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة والخضراء، والتى تحقق معايير الاستدامة فى العالم.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة التزام الشركة بكافة البنود والاشتراطات الموجودة بالتعاقد بطرق الجمع والنقل للمخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق، مع مراعاة تشغيل أهالى المحافظة ودمجهم داخل هذه المنظومة.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة، ومسئولى البيئة.