حياة كريمة بالأقصر.. العمل على قدم وساق بمشروعات الصرف والكهرباء والطرق

تجرى على أرض مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأعمال بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد يتم العمل الجاد فى التجهيزات اللازمة لخدمة القرى، ففى قرى توماس وعافية تم البدء فى تسوية الشارع الذى يبدأ من قرية توماس واحد مروراً بقرية الوسطى حتى توماس 2، أما فى قرية أصفون فتمت متابعة أعمال الصرف الصحى ومتابعة تغيير أسلاك الكهرباء، كما إنه تجرى أعمال الصرف الصحى بتوماس الوسطى، كما تجرى أعمال الصرف الصحى داخل قرية الحلة.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه استمرار لدعم القرى وتجميلها وتطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تم إطلاق حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتسوية الطريق بمحيط الوحدات السكنية بقرية حاجر كومير، كما يجرى استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بقرية القرايا، كما شنت قرى المركز حملات نظافة مكثفة، وهى قرى الدير والحلة وتوماس والنجوع وكومير، بتنظيم حملات مكثفة على الطرق السريعة والشوارع الجانبية بها مما لاقى استحسان المواطنين.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه قاد رجال المدينة، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقرى التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق، وأسفرت عن رفع 400 طن مخلفات من المدينة والقرى، ففى مدينة إسنا استهدفت حملة النظافة الطريق الغربى السريع والشوارع الداخلية للمدينة، منها مداخل الخزان وشارع جنينة العمدة وشارع أحمد عرابى ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وكورنيش النيل وترعة أصفون، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضارى.

وكان قد أعلن المهندس هانى طايع جهاز تعمير البحر الأحمر لمنطقة الأقصر، عن الانتهاء من تنفيذ 165 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، خلال العام الماضى، موضحاً أن المشروعات التى انتهى تنفيذها عبارة عن، 13 مجمع خدمات للمواطنين، 13 مجمع خدمات زراعية، 9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، 37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، 14 مشروع إحلال وتجديد كبارى فوق الترع، 5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، 8 مشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة.