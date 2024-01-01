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حياة كريمة بالأقصر.. اعرف مشروعات الصرف الصحى ودعم الكهرباء بقرى إسنا

الإثنين، 01 يناير 2024 01:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. اعرف مشروعات الصرف الصحى ودعم الكهرباء بقرى إسنا أعمال الصرف الصحى بقرية أصفون
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد قرى حياة كريمة فى مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد يتم العمل الجاد فى التجهيزات اللازمة لخدمة القرى، حيث يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم متابعة المشروعات على مدار الساعة والتى تشمل ما يلي:-

1. أعمال الصرف الصحى بقرية أصفون

2. أعمال الصرف الصحى بتوماس الوسطى

3. تجرى الصرف الصحى داخل قرية الحلة

4. يتم استمرار العمل فى تركيب كشافات إنارة الشوارع فى عزبة المزناب بقرية الحلة

5. يتم العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية ترعة ناصر بمجلس قروى كومير

6. تم تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100 ك بقرية الهنادى لتغذية الكمين وقرية نجع أبو سعيد

7. يتم تسوية وتمهيد الطريق العام بقرية العضايمة بمجلس قروى كومير

8. يجرى استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا

9. يتم رفع الإشغالات وتسوية الطريق بمحيط الوحدات السكنية بحاجر كومير

10. جارى أعمال الصرف الصحى بتوماس الوسطى

11. يجرى متابعة أعمال الصرف الصحى وتغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون

12. يتم تسوية الشارع الذى يبدأ من توماس واحد مارا بقرية الوسطى حتى توماس 2

13. يجرى استمرار العمل فى الصرف الصحى بقرية الكلابية

14. يجرى استمرار العمل فى الصرف الصحى بقرية الكيمان الكوم الشرقي

 

 

 

العمل الجاد فى الصرف الصحى بقرية أصفون
العمل الجاد فى الصرف الصحى بقرية أصفون

 

إنهاء تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100ك بقريه الهنادي
إنهاء تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100ك بقريه الهنادي

 

تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100ك بقريه الهنادي
تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100ك بقريه الهنادي

 

جانب من متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية أصفون
جانب من متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية أصفون

 

متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية أصفون
متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية أصفون

 







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