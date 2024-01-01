حواجز حديدية بمحيط التحويلات المرورية بمحور الأوتوستراد لمنع زحام السيارات

كتب: عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط تحويلات مرورية لإستكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات أعلى محور الأوتوستراد لمنع زحام السيارات بمحيط تلك الأعمال، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات اعلى محور الأوتوستراد، الأمر الذى يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية : الإتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادى، يتم إستكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" إتجاه مناطق المعادى.

أما الإتجاه القادم من مناطق المعادى، تجاه حلوان تم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فالدوران والعودة فيميناً عمارات نيركو فيساراً شارع 233 فيساراً شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائرى لإستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائرى الأوسطى.ومن المقرر أن تنتهى تلك الأعمال 6 صباحاً يوم الثلاثاء .