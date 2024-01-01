حمولة السفن العابرة لقناة السويس ترتفع إلى 138 مليون طن أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بقناة السويس خلال الفترة الماضى، حيث سجلت إجمالى الحمولة نحو 138.4 مليون طن فى شهر أكتوبر لماضى، بينما كانت نحو 127.2 مليون طن فى شهر أكتوبر من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت 11.2 مليون طن وبنسبة زيادة بلغت 8.8%.

وكانت عائدات قناة السويس سجلت ارتفاعا طفيفا فى شهر أكتوبر الماضى، حيث بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 26.4 مليار جنيه فى شهر سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت نحو 800 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات القناة السويس فى أكتوبر الماضى عن نفس الشهر من العام الماضى 2022، والتى كانت نحو 14.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 12.9 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى أعداد السفن العابرة لقناة السويس وسجل إجمالى السفن نحو 2345 سفينة فى شهر أكتوبر الماضى، بينما كان نحو 2131 سفينة فى نفس الشهر من العام الماضى 2022، بنسبة زيادة بلغت 10%، وكان عدد ناقلات البترول نحو 705 ناقلات فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل نحو 590 ناقلة بترول فى نفس الشهر من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت نحو 115 ناقلة بترول.