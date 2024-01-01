حصاد 2023.. الأقصر تعلن موقف مشروعات مبادرة حياة كريمة والرعاية الصحية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى حصاد عام 2023، حيث تم اختيار مركز ومدينة إسنا بعدد 9 وحدات محلية بعدد 27 قرية، 171 تابعا، لخدمة عدد 467 ألف نسمة من سكان الريف بمساحة 1122.89 كم2.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى مركز ومدينة أرمنت تم اختيار عـدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى، 87 تابع، لخدمة عدد 189 ألف نسمة "سكان الريف" بمساحة 109.6 كم2، وعدد 762 مشروع تم الانتهاء من 503 مشروع، وجارى العمل بـ226 مشروعا، ولم يتم بدء العمل بـ32 مشروعا وبلغت التكلفة الإجمالية المالية 9.9 مليار جنيه تقريبًا.

وأكدت محافظة الأقصر، أنه بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات وفقا لأخر تقييم من دار الهندسة تبلغ 86.8%، حيث أن الجهة المنفذة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة": جهاز تعمير البحر الأحمر – التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.

أما فى قطاع الرعاية الصحية فقد كشفت الهيئة بالأقصر، عن إجمالى الخدمات الطبية التى قدمت منذ افتتاح المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة الأقصر والتى تم افتتاحها رسميا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تخطت الخدمات الصحية المقدمة بها أكثر من 17 مليون خدمة طبية مع نهاية عام 2023، واستهدفت الخدمات المقدمة ما يقرب من مليون و200 ألف منتفع تم تسجيلهم بالمنظومة الصحية لمحافظة الأقصر متضمنة ما يقرب من مليون و400 ألف فحص سنوى شامل حتى الآن للمنتفعين المسجلين، والفحص السنوى هو أحد خدمات طب الأسرة لسلسة التطوير فى المنظومة الصحية الجديدة من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تم تقديمها من خلال ما يقرب من 54 وحدة ومركز طب أسرة تم تطويرهم أو انشائها حديثا بالمحافظة تحت مسمى "الرعاية الأولية".

وقدمت الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر أكثر من 6 ملايين خدمة صحية لخدمات طب الأسرة بخلاف خدمات الفحص الشامل السنوى،

وفى سياق متصل، قدمت مستشفيات الرعاية الصحية والتى يبلغ عددها 6 مستشفيات بالمحافظة والتى أطلق عليها"الرعاية الثانوية والثلاثية"، العديد من الخدمات الطبية والعلاجية التى تصل إلى ما يقرب من 10 ملايين خدمة منهم حوالى 253 ألف عملية جراحية بمختلف انواعهم منهم حوالى 40 ألف عملية جراحية ذات مهارة وطابع خاص ومتقدمة، مثل إجراء تغيير الصمام الأورطى لأول مرة فى صعيد مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية TAVI وهى تقنية عالمية حديثة بدون جراحة، بالإضافة إلى زراعة القوقعة لأكثر من 30 طفل حتى الآن بنجاح ولأول مرة فى صعيد مصر.

كما شهدت الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات الكثير من الجراحات النادرة وخاصة التشوهات والعيوب الخلقية للأطفال والكبار مثل إجراء جراحة نادرة صنفت الثامنة عشر حول العالم بحسب محركات البحث لولادة طفل يعانى من التحام الفكين ونجاح متميز لقسم جراحة الوجه والفكين، وذلك إلى جانب جراحات تشوهات العمود الفقرى والعديد من الحالات النادرة، وحققت أيضا جراحات القلب والقسطرة بمختلف تقنياتها الحديثة طفرة كبيرة بشهادة العديد من المصريين والأجانب بالخارج، كما بلغ إجمالى الخدمات بالعيادات الخارجية بكافة المنشآت الصحية ما يقرب من مليون ونصف خدمة حتى الآن، بينما تخطت إجمالى الفحوصات الطبية المعملية والتصويرية الاستكشافية لأكثر من 5 ملايين فحص طبى بمنشآت الرعاية الصحية حتى الآن.

كما شهدت المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة تطور كبير فى الاستقبال والتعامل مع حالات الطوارئ الحرجة والمختلفة لكافة المصريين والأجانب خاصة فى استقبال حالات الإنعاش القلبى والإنقاذ السريع مثل الحوادث الكبرى والإصابات الخطيرة كالحروق وحوادث الطرق، علما بأنه تم استقبال ما يقرب من مليون و700 ألف مصاب حتى الآن بكافة أقسام الطوارئ والاستقبال منهم ما يقرب من نصف مليون حالة بالوحدات والمراكز الصحية، وما يقرب من مليون و200 ألف مصاب بالمستشفيات الست بالمحافظة.

وشهدت المنظومة أيضا افتتاح عدد من الأقسام والخدمات الجديدة فى عام 2023، مثل افتتاح وتجهيز قسم للحروق مكون من 12 سريرا بمستشفى طيبة التخصصى، واستحداث عدد من العيادات مثل عيادة رسم المخ والعضلات بمجمع الأقصر الطبى، مع تكثيف وإضافة عدد من اجهزة وخدمات العلاج الطبيعى خاصه مستشفى الكرنك الدولى ومستشفى طيبة التخصصى ومستشفى الأطفال التخصصى، كما تم اضافة عدد من أجهزة الأشعة والفحوصات المعملية بالمستشفيات الكبرى مثل استحداث أجهزة فصل الصفائح الدموية لتوفيرها ببنوك الدم، وأجهزة الأشعة المقطعية والـ CR وايكو الأطفال بمختلف المستشفيات، بالإضافة إلى تركيب أحدث الأجهزة المعملية لقياس الهرمونات وأجهزة قياس كيمياء الدم الاتوماتيكى وغازات الدم والاليزا مع تجهيز وحدة معملية مركزية ووحدة معملية مجهزة لفحوصات الهيستوباثولوجى، فيما تم الاستفادة من المنظومة الرقمية فى ربط الفحوصات الطبية التشخيصية والمعملية لكافة المنشآت الصحية معا مع التوسع فى إدخال منظومة الباكس بمعظم المنشآت وتفعيل برنامج LIS للفحوصات المعملية بالإضافة إلى خدمات نقل العينات الدموية lab to lab التى تم إطلاقها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

كما شهدت محافظة الأقصر أحد أهم الإنجازات فى تحقيق رؤية الدولة المصرية من خلال خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى القضاء على قوائم الانتظار للخدمات الطبية خاصة العاجلة والضرورية حيث تم القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والعيادات التخصصية واللجان الطبية والفحوصات التصويرية والأسنان وغيرها من الخدمات الهامة والعاجلة.

وجدير بالذكر ارتفاع مؤشرات أداء الخدمات المطورة بعد توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة، ومنها تقديم ما يقرب من نصف مليون خدمة علاجية لأمراض الفم والأسنان، وما يقرب من 200 ألف جلسة تأهيلية لخدمات العلاج الطبيعى بالإضافة إلى تسليم ما يقرب من 1200 جهاز تعويضى وأطراف صناعية ومساعدات حركة، كما تم استحداث العديد من اللجان الطبية الرقابية مثل المجالس الطبية ولجان الحوكمة الإكلينيكية مما أثمر عن انخفاض كبير فى نسب الوفيات والمضاعفات الناتجة عن العدوى أو الأخطاء الطبية، حيث يأتى هذا بجانب استحداث العديد من اللجان العلاجية مثل لجنه المناعة والامراض الروماتيزمية ولجان الغدد الصماء وغيرها من اللجان الطبية العلاجية، والتى تم فيها مناظرة ما يقرب من 20 ألف منتفع يعانى من أمراض مناعية أو روماتزمية وما يقرب من 2000 مريض أورام وأكثر من 5000 منتفع بلجان الرمد إلى جانب 2500 طفل بلجان هرمون النمو و1050 مريض بلجان أدوية زراعة الكلى و1100 منتفع بلجان المخ والأعصاب والتصلب المتعدد، ويأتى هذا لتطبيق اعلى معايير الجودة والسلامة العالمية والتى وصل فيها إجمالى الاعتماد الدولى للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إلى 47 منشأه معتمدة واعتماد مبدئى لـ 11 منشأة أخرى من إجمالى 60 منشأة صحية تم نقل أصولهم للهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تم اعتمادهم وفق أحدث المعايير الدولية من GAHAR والمعترف بها من الاسكوا العالمية.