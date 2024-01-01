حصاد 2023.. اعرف إنجازات وحصاد الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمدن الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أهم إنجازات هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر لعام 2023، حيث أوضح المهندس أحمد النوبى مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة الأقصر أنه على مدار عام 2023، أنه نفذت هيئة الأبنية التعليمية عدد من المشروعات بمراكز ومدن محافظة الأقصر.

ويضيف مدير الأبنية التعليمية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت مشروعات التعليم ضمن مبادرة حياة كريمة، إنشاء 32 مدرسة بمركز ومدينة إسنا بتكلفة 171.3 مليون جنيه، وإنشاء 8 مدارس بمركز ومدينة أرمنت بتكلفة 46.7 مليون جنيه، وصيانة 44 مدرسة بمركز ومدينة إسنا بتكلفة 46.7 مليون جنيه، وصيانة 16 مدرسة بمركز ومدينة أرمنت بتكلفة 18.7 مليون جنيه.

أما فى قطاع الأبنية التعليمية إنشاءات وتجديد( تسليمات 2023)، فقد تم إنشاء مدرسة جزيرة راجح للتعليم الأساسى بتكلفة حوالى 10 ملايين، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين بتكلفة حوالى 37 مليون، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة المهيدات الابتدائية بتكلفة حوالى 6 مليون، وتنفيذ أعمال تعلية مدرسة نجع العرب الابتدائية بتكلفة حوالى 2 مليون، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة السلام الابتدائية بالضبعية بتكلفة حوالى 6 مليون، وإحلال كلى مدرسة البغدادى التجريبية لغات بتكلفة حوالى 10 ملايين، وتنفيذ أعمال تعلية عمر بن عبد العزيز الابتدائية بتكلفة حوالى 3 ملايين، وإنشاء مبنى إدارة أرمنت التعليمية بتكلفة حوالى 10 ملايين، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة نجع مكى اسماعيل الإعدادية بتكلفة حوالى 4 ملايين، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة الحسينات الابتدائية بتكلفة حوالى 4 مليون.

أما فى قطاع الأبنية التعليمية إنشاءات وتجديد فإنه جارى العمل فى تنفيذ أعمال توسع مدرسة أرمنت الصناعية بنسبة تنفيذ 85%، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنسبة تنفيذ 87%، وإنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم بنسبة تنفيذ 40%، وإحلال كلى مدرسة الجسر الطالع الابتدائية بنسبة تنفيذ 80%، وإنشاء مدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسى بنسبة تنفيذ 82%، تنفيذ أعمال توسع مدرسة ابن الجراح الابتدائية بنسبة تنفيذ 80%، وإحلال جزئى مدرسة منشأة العمارى الإعدادية بنسبة تنفيذ 5%، وإحلال كلى مدرسة الرياينة الإعدادية بنسبة تنفيذ 5%، وإحلال جزئى مدرسة اسنا الفندقية بنسبة تنفيذ 12%، وإحلال جزئى مدرسة ناصر الابتدائية بنسبة تنفيذ 5%، وإحلال جزئى مدرسة نجع الخطباء الابتدائية، تنفيذ أعمال توسع مدرسة الشيخ صالح رضوان بنسبة تنفيذ 5%، تنفيذ أعمال توسع مدرسة الدويكات الابتدائية، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة غربى قامولا الابتدائية، وتنفيذ أعمال توسع مدرسة محمد متولى الشعراوى، وإحلال كلى مدرسة محمد عبد الماجد، وتنفيذ أعمال توسع خالد بن الوليد للتعليم الأساسى، وإنشاء مدرسة أصفون للتعليم الاساسى بنسبة تنفيذ 5%.

وفى قطاع الأبنية التعليمية صيانة ( تسليمات 2023)، تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد 35 مدرسة ومنشأة وهى: نجع الخطباء الابتدائية المشتركة، القباحى الغربى الإعدادية، السلام الابتدائية بالضبعية، الغربى قامولا الإعدادية، الروافعة الابتدائية، عمرو بن العاص الابتدائية.، الضبعية الابتدائية المشتركة، حاجر الضبعية الابتدائية المشتركة، نجع البركة للتعليم الأساسى، الأمام الشعراوى الابتدائية، الرضوانية الإعدادية، ناصر الإعدادية المشتركة، ناصر الابتدائية، نجع بدران الابتدائية، أسنا للتربية الفكرية، الطود الثانوية الصناعية، إدارة البياضية التعليمية الجديدة، إدارة إسنا التعليمية، مشروع الصالة المغطاة بإسنا، نجع جاد الكريم الابتدائية، نجع البروج للتعليم الأساسى، الشهيد محمود النوبى الإعدادية بنات، أرمنت الحيط الابتدائية، أرمنت الابتدائية الجديدة، احمد ابراهيم مجاهد الابتدائية، صلاح الدين الابتدائية المشتركة، وادى الملكات الابتدائية، العشى الثانوية، العشى الإعدادية، منشية النوبة الابتدائية، الهرامشة الابتدائية، الشهيد أبو المجد حسين الابتدائية، نجع الطارف للتعليم الأساسى، محمد عامر الابتدائية، العوامية الإعدادية الجديدة.

وفى قطاع الأبنية التعليمية صيانة ( جارى العمل) فى تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد 9 مدارس وهى: بن الجراح الابتدائية المشتركة تنفيذ 90%، أرمنت الابتدائية تنفيذ 65%، أسنا الفندقية تنفيذ 3 %، الكيمان الثانوية المشتركة تنفيذ 95%، الحرية الابتدائية المشتركة تنفيذ 75%، التحرير الابتدائية تنفيذ 3%، عبد المنعم العديسى الابتدائية تنفيذ 5%، غربى قامولا الابتدائية تنفيذ 2%، الشهيد محمد محمود خميس تنفيذ 75%.

إنشاءات مدرسة السلام بالضبعية



إنشاءات مدرسة نجع مكى إسماعيل



إنشاءات إدارة أرمنت التعليمية