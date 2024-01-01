حزب العمال يتعهد بصفقة جديدة للمزارعين لتعزيز الزراعة في بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قبل شهور على الانتخابات البريطانية العامة الحاسمة، تعهد حزب العمال بتحسين الأمن الغذائي وتعزيز قطاع الزراعة في المملكة المتحدة من خلال "صفقة جديدة للمزارعين"، بما في ذلك هدف أن يكون نصف الطعام المستخدم على الأقل في المستشفيات والمدارس والسجون مزروع فى البلاد.

وتتضمن الخطة أيضًا تكرارًا لاقتراح حزب العمال بالسعي إلى التوقيع على اتفاقية بيطرية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وإدانة ما وصفه الحزب بالتخلي عن المزارعين في عهد المحافظين.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه إذا نجح هذا، فسيؤدي ذلك إلى خفض الروتين الروتيني للمزارعين البريطانيين بشكل كبير من خلال التخلص من العديد من عمليات التفتيش على السلع الغذائية والزراعية في الموانئ، لكن التوصل إلى اتفاق سيتطلب مفاوضات طويلة ومعقدة، وقد يعني توقيع المملكة المتحدة على معايير الاتحاد الأوروبي بشأن تلك السلع.

وهاجم حزب العمال "تدمير حزب المحافظين لاقتصادنا الريفي" وقال إن تحليله أظهر أن أكثر من 6300 شركة في القطاع الزراعي في المملكة المتحدة قد توقفت عن العمل منذ عام 2017، بما في ذلك ما يقرب من 5000 شركة منتجة للحوم والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

وأضاف الحزب أنه خلال الفترة نفسها، كان هناك انخفاض بنسبة 30% في عدد الوظائف في الزراعة والغابات وصيد الأسماك.

وفي حين يلقي كثيرون في القطاعات اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه في الإضرار بقدرتهم التنافسية، فإن خطة حزب العمال لا تذكر صراحة ترك الاتحاد الأوروبي، بل مجرد التعهد بالسعي إلى اتفاق بيطري. ومع ذلك، يقول الحزب إنه من الواضح أن الحواجز التي خلقها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت أحد العوامل.