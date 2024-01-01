حبس 3 عاطلين وسيدة بتهمة الاتجار فى الهيروين بالبساتين

كتب ـ كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، إحالة 3 عاطلين وسيدة لمحكمة الجنايات، كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات، حيث اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة وتخصصهم فى بيع مخدر "الهيروين" على عملائهم فى منطقة البساتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين وربة منزل "لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقتين- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.