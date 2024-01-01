حبس عاطل لاتهامه بقتل ربة منزل دخل منزلها لسرقة متعلقاتها فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ربة منزل تبلغ من العمر حوالي 65 عاما، وذلك بعد أن تسلل إلى منزلها في قرية القشيش دائرة المركز، لسرقة متعلقاتها وعندما شعرت به طعنها بالسكين حتى الموت، ثم أشعل النيران في منزلها لإخفاء معالم جريمته، كما صرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد لقيت ربة منزل عمرها 65 عامًا، مصرعها، على يد عاطل تسلل إلى منزلها في قرية القشيش بشبين القناطر، لسرقة متعلقاتها وعندما شعرت به طعنها بالسكين حتى الموت، ثم أشعل النيران في منزلها لإخفاء معالم جريمته، وفر هاربًا، إلا أن الأهالي أسرعوا لإخراج الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل، وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفاة تدعى "ن.ح.ا"، 65 عامًا، حيث تسلل عاطل "جارها" إلى منزلها ليلًا لسرقة متعلقاتها واستولى على قرط ذهبي وهاتف محمول، وعندما شعرت به المجني عليها طعنها بالسكين وأسرع هاربًا بعد أن أشعل النيران في المنزل.

جرى القبض على المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.