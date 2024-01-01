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جيش الاحتلال: 29 جنديا سقطوا بنيران صديقة في قطاع غزة

الإثنين، 01 يناير 2024 08:50 ص
جيش الاحتلال: 29 جنديا سقطوا بنيران صديقة في قطاع غزة قوات الاحتلال
محمد عبد العظيم

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 29 جنديا بنيران صديقة داخل قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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