جد أول مولود في 2024: بداية خير للعام الجديد.. والجميع يشعر بالفرحة

قنا صابر سعيد

شهدت قرية النواهض بمركز أبوتشت، قدوم أول مولود في العام الجديد 2024 على مستوى الجمهورية، وذلك للعام الثالث على التوالي بمركز أبوتشت.

وقال عبد الله حسين بغدادي، جد المولود، إن حفيده سجل كأول مولود في مصر للعام الجديد 2024 وهو بداية خير لهذا العام بالنسبة للعائلة.



شهادة ميلاد أول مولود بـ2024

وأوضح عبد الله، لـ اليوم السابع، أن نجله يعمل في الخارج ولديه طفلة تدعى شهد كرم وطفل آخر يدعى يوسف كرم، واستقر على اسم عبد الله للمولود الثالث الذي سجل في الساعة الثانية عشر من أول أيام العام الجديد 2024، لافتًا أن الجميع يشعر بالفرحة في المنزل لقدوم عبد الله.

وكانت قد سجلت قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ولادة أول طفل في مصر للعام 2023، وهو فوزي أحمد فوزي، رقم القيد 1، بتاريخ 1يناير 2023، ووالدته تدعى إسراء محمد شمندي، كما سجلت ولادة أول طفل في مصر للعام 2022، حيث سجلت القرية في عام 2022 ولادة أول طفل يحمل اسم مالك.