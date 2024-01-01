اليوم السابع
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جامعة سوهاج تعلن إعادة تشغيل المخبز التعليمى بكلية الزراعة.. صور

الإثنين، 01 يناير 2024 11:33 ص
جامعة سوهاج تعلن إعادة تشغيل المخبز التعليمى بكلية الزراعة.. صور منتجات المخبز
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج عن إعادة تشغيل المخبز التعليمى بكلية الزراعة بالجامعة لخدمة، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على الدعم والتطوير الدائم للكلية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج.
 
وتابع الدكتور حسان النعمانى العملية الإنتاجية وطبيعة العمل داخل المخبز التعليمى، وذلك بمقر كلية الزراعة بالجامعة الجديدة، يرافقه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أبو الحمد مهنى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
وثمن "النعماني" دور كلية الزراعة الريادى فى خدمه المجتمع وفى المشروعات البحثية التنموية بكافة مجالاتها ومنها المساهمة فى تطوير الأنشطة الانتاجية والخدمية باقسامها المختلفة، وتوفير منافذ لبيع منتجاتها لكفاية احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة من هذه المنتجات وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وأوضح الدكتور خلف همام أنه بناءاً على توجيهات رئيس الجامعة تم إعادة تشغيل المخبز التعليمى بكلية الزراعة ليقوم بدوره فى خدمة العملية التعليمية لطلاب قسم علوم الأغذية والتغذية، وتدريبهم على الصناعات الغذائية وعقد الدورات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم لسوق العمل لعمل مشروعات خاصة بهم فى المستقبل بعد التخرج.
 
وأوضح الدكتور ابو الحمد مهنى أن المخبز يقوم بإنتاج المخبوزات والحلويات الشرقية، حيث تمت الاستعانة بـ 2 شيف (شيف حلوانى - وشيف خباز)، مضيفاً أنه يتم تطبيق معايير سلامة الغذاء وتقديم منتجات غذائية صحية امنه لخدمة الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس والضيوف المشاركين بالمؤتمرات والفعاليات العلمية والثقافية فى الجامعة.
 
أحد الأفران بالمشروع
أحد الأفران بالمشروع

بعض المخبوزات
بعض المخبوزات

ثلاجة العرض
ثلاجة العرض

جانب من المخبوزات
جانب من المخبوزات

جانب من المنتجات بالمخبز
جانب من المنتجات بالمخبز

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المنتجات
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المنتجات

شيف يعرض المنجات
شيف يعرض المنجات

منتجات من المخبوزات
منتجات من المخبوزات

 







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