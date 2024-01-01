جامعة بنها تطلق المسابقة الخضراء الذكية بجوائز تصل 50 ألف جنيه اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تطلق جامعة بنها بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية"، اليوم الإثنين، وذلك على مستوى "كليات الجامعة والمدن الجامعية، ومبنى إدارة الجامعة"، وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة فى مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال "الجيزاوى"، إن المسابقة تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئى وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتى تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمى، مضيفا أنه تم تخصيص قيمة الجوائز كالتالي: 50 ألف جنيه لأفضل كلية، و30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية، و20 ألف جنيه لأفضل إدارة.

من جانبه أكد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف "فوده"، أن المسابقة يتم إطلاقها غدا الإثنين الأول من يناير على أن يتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير، وتبدأ زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير، ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة.