توصيل خدمة الغاز الطبيعى ورصف الإنترلوك أبرز مشروعات خدمية بالقرين شرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدينة القرين بمحافظة الشرقية ، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

شنت حملات يومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة بمعدل 40 طنا يوميا باستخدام معدات مجلس المدينة بمعدل 14400 طن سنوياً، وتم تحرير 18 محضر بيئة ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتجميل مدخل المدينة من ناحية مدرسة الصنايع بتركيب بلاط الإنترلوك وعمل 8 تندات لراحة المواطنين و2 نافورة بإجمالي مبلغ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام، كما تم تجميل الأرصفة ودهان البلدورات وكذلك دهان البوابات على مداخل المدينة ودهان أعمدة الإنارة ووضع أسلاك السريا عليها بألوان مختلفة.

وتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بمدينة القرين وتوصيل الغاز للمنازل بنسبة 90% فضلاً عن رصف شوارع الديار الشامية من ناحية أولاد زيد والرفاعية بمبلغ مليون و800 الف جنيه، كما تم تركيب تندات بالحملة الميكانيكية للحفاظ على المعدات بمبلغ 3 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024 م .

كما تم تطوير منظومة الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة بشوارع المدينة بتكلفة 2 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام ، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توسعة بمحطة المياه النقالي بتكلفة 32 مليون جنيه.

وقامت رئاسة المدينة باستخراج 13 رخصة مبانى بالمدينة وتوابعها و الإنتهاء من عدد 380 متغير مكاني واستصدار 69 رخصة وتم تحرير عدد 28 محضر إشغال ضد المخالفين ، واستصدار 182رخصة اعلانات ، كما قامت رئاسة المدينة بالرد على الشكاوى الوارده من المواطنين بواقع 611 شكوى بنسبة تنفيذ 100%.