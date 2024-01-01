توافد السائحين على فنادق شرم الشيخ للاحتفال برأس السنة الميلادية.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت مدينة شرم الشيخ ، احتفالات بعيد رأس السنة الميلادية، وسط أجواء من البهجة والسرور وتوافد االسائحين على الكافيهات والقاعات المنتجعات السياحية والفنادق، والتى زينت جدرانها بمجسمات بابا نويل والورود الحمراء والأغانى المبهجة، وذلك الاحتفال بعيد الكريسماس.

وقدمت الفرق الاستعرضية الأغانى بجميع اللغات، وقام السائحون بالرقص وترديد الأغانى على أنغام الموسيقية، وسط فرح وبهجة.

وفى هذا السياق أعلنت محافظة جنوب سيناء، رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة وكثف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن وخاصة في محيط الكنائس، تزامنًا مع عيد رأس السنة وعيد الميلاد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين احتفال المواطنين.