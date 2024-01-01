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تواريخ الإجازات المرتقبة خلال شهر يناير.. أبرزها عيد الميلاد المجيد

الإثنين، 01 يناير 2024 11:32 م
تواريخ الإجازات المرتقبة خلال شهر يناير.. أبرزها عيد الميلاد المجيد السفر لقضاء إجازة ـ أرشيفية
كتب محمود راغب

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مع بداية عام ميلادى جديد وهو عام 2024 ، يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.
 
وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال شهر يناير أول شهر  بالعام الميلادى الجديد 2024 : 
 
- عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين ":
 
الأحد 25 جمادى الأخرى
7 يناير 2024
 
- ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة :
 
الخميس 13 رجب 
25 يناير 2024 
 
يأتى ذلك بالإضافة إلى 8 أيام إجازة وهى أيام الجمعة والسبت خلال الشهر.






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