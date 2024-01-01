اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تواريخ الإجازات الرسمية فى 2024.. أبرزها عيدا الفطر والأضحى والمولد النبوى

الإثنين، 01 يناير 2024 11:56 ص
تواريخ الإجازات الرسمية فى 2024.. أبرزها عيدا الفطر والأضحى والمولد النبوى السفر لقضاء إجازة أولوية لدى الكثيرون في العام الجديد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بداية عام ميلادى جديد وهو عام 2024، يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.
 
وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام الميلادى. الجديد 2024: 
 
- عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين":
 
الأحد 25 جمادى الأخرة
7 يناير 2024
 
- ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة:
 
الخميس 13 رجب 
25 يناير 2024 
 
- عيد تحرير طابا:
 
الثلاثاء 9 رمضان 
19 مارس 2024 
 
- عيد الفطر المبارك: 
 
الأربعاء غرة شوال 
10 أبريل 2024 
 
- عيد تحرير سيناء:
 
الخميس 16 شوال 
25 أبريل 2024 
 
- عيد العمال: 
 
الأربعاء 22 شوال 
1 مايو 2024 
 
- شم النسيم:
 
الإثنين 27 شوال 
6 مايو 2024 
 
- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":
 
السبت 9 ذو الحجة 
15 يونيه 2024 
 
- عيد الأضحى المبارك: 
 
الأحد 10 ذو الحجة 
16 يونيه 2024
 
- عيد الجلاء 1956: 
 
الثلاثاء 12 ذو الحجة 
18 يونيه 2024 
 
- ثورة 30 يونيه 2013 : 
 
الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيه 2024 
 
- الإثنين 8 يوليو
 
بمناسبة رأس السنة الهجرية
 
 
- الثلاثاء 23 يوليو
 
عيد ثورة 23 يوليو 1952
 
 
- الإثنين 16 سبتمبر
 
المولد النبوي الشريف
 
 
- الأحد 6 أكتوبر
 
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)






الاعياد الرسميه

الاجازات الرسمية 2024

اجازات 2024

المناسبات الرسميه

العام الهجرى

عيد الفطر

عيد الأضحى

المولد النبوى

عيد العمال

شم النسيم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة