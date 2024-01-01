اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 07:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تقرير: زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027

الإثنين، 01 يناير 2024 07:00 ص
تقرير: زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027 الطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية ، الأولى وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط، أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرا إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف "كوب 27" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار.

 







الطاقة المتجددة

المشروعات الخضراء

وزارة التخطيط

الصندوق السيادى

الهيدروجين الاخضر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة