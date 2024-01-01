تقرير حكومى يكشف تراجع معدلات الهجرة الوافدة لإسرائيل خلال العام 2023

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كشف تقرير صادر عن وزارة الاندماج الاجتماعى فى الحكومة الإسرائيلية عن تراجع معدلات الهجرة الوافدة إلى إسرائيل خلال العام الماضى 2023 بصورة كبيرة حيث استقبلت إسرائيل خلال ال11 شهرا الأولى من العام 2023 ما إجماله 44 ألفا و372 مهاجرا وافد بتراجع كبير عن معدل الهجرة الوافدة التى شهدتها إسرائيل فى العام 2022 وكان إجماليه 74 الفا و714 مهاجرا وافد وهو العام الذى تسببت فيه الحرب الناشبة بين روسيا واوكرانيا فى موجات هجرة كبرى للروس والاوكران قاصدين إسرائيل.



و صدرت دول الكتلة السوفيتية السابقة لإسرائيل 36 ألف مهاجر خلال العام 2023 من إجمالى المهاجرين الوافدين إلى إسرائيل، فيما وفد اليها 2495 مهاجرا من أمريكا وكندا و1780 مهاجرا من اثيوبيا و1125 مهاجرا من أمريكا اللاتينية، أما من فرنسا فقد قدم إلى إسرائيل 945 مهاجرا خلال العام الماضى.



و بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، تركز 65% من المهاجرين الوافدين إلى إسرائيل خلال العام الماضى فى عشر مدن رئيسية وهى تل ابيب التى استوعبت 6344 مهاجرا وتليها مدينة حيفا التى استوعبت 6165 مهاجرا فى العام 2023 بعد أن كانت تتصدر قائمة مدن إسرائيل المستقبلة للمهاجرين الوافدين فى العام 2022.



واستوعبت مدينة القدس 2236 مهاجرا وافد لإسرائيل خلال العام الماضى بينما استقر المقام لعدد 4453 مهاجرا وافد فى مدينة نيتانيا الإسرائيلية و2671 مهاجرا أقاموا فى بيت يام وكان نصيب مدينة عسقلان "أشكيلون" من المهاجرين الجدد لإسرائيل فى العام 2023 هو الأقل إذ لم يتعد ألفا و85 مهاجرا.



وشهد شهرا أكتوبر ونوفمبر الماضيان أدنى معدلات قدوم للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل إذ لم يتعد معدل الهجرة الوافدة 1000 مهاجر فى أكتوبر ومثل هذا العدد فى نوفمبر وذلك بالمقارنة مع معدل قدوم قدره 7000 مهاجر وفدوا إلى إسرائيل فى يناير 2023 و5000 مهاجر وفدوا أيضا إلى إسرائيل فى مارس 2023 و5000 مهاجر قدموا إلى إسرائيل فى اغسطس من العام الماضى.