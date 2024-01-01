تغطية ترعة أم الريش بالإبراهيمية فى الشرقية بتكلفة 5.5 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمنى المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على معدلات الأداء بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه تم الإنتهاء من أعمال تغطية ترعة ام الريش بطول 150 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و500 ألف جنيه، وذلك استعدادا للبدء فى تشغيل وحدة مرور الإبراهيمية تيسيراً على المواطنين لإنهاء مصالحهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.