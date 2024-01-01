تعليم قنا تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

قنا صابر سعيد

أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الحالى 2023-2024 والتى من المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء 2 يناير 2024 للصفين الرابع والخامس الابتدائى والصف الأول والثانى الثانوى فى المواد الغير مضافة للمجموع.

وأشار الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الأول من الصفى الرابع والخامس يبلغ 164 ألف و112 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة مضيفاً أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أى معوقات.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب، والتأكد على تصليح الإنارة والمياه ونظافة دورات المياه والمقاعد بجميع المدارس وإحكام السيطرة والغلق على مظروف الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية خاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.