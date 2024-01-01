تعرف على جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بـ"تعليم سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة ابتدائى وإعدادى وثانوى، وجداول الامتحانات الخاصة الفصل الدراسى الأول والثانى الثانوى العام والضوابط المنظمة لها.

ومن جانبه شدد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يناير 2024 والتى تنطلق السبت الثالث عشر من يناير 2024 بمادتى اللغة العربية والجغرافيا، والأثنين الخامشر عشر من يناير 2024 بمادتى اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق، والأربعاء السابع عشر من يناير 2024 بمادتى الكيمياء والتاريخ، والأحد الحادى والعشرون من يناير 2024 بمادتى الرياضيات والأحياء، الثلاثاء الثالث والعشرون من يناير 2024 بمادتى اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبالنسبة لجدول امتحان الفصل الدراسى الأول يناير 2024 للصف الثانى الثانوى فتنطلق الامتحانات يوم الأحد الرابع عشر من يناير بمادة اللغة العربية، وفى السادس عشر من يناير 2024 بمواد الكيمياء والرياضية التطبيقية القسم العلمى، وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق للقسم الأدبى، وفى يوم الثامن عشر من يناير 2024 اللغة الأجنبية الأولى للقسمين العلمى والأدبى، وفى الثانى والعشرون من يناير 2024 جبر وتفاضل وحساب مثلثات عامة واللغة الأجنبية عامة، ومادتى الأحياء للعملى والجغرافيا للقسم الأدبى ويوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من يناير 2024 بمادتى الفزياء للقسم العلمى والتاريخ للقسم الأدبى.