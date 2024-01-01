تعرف على إجراءات الوقاية من حوادث الشبورة بعد توقعات الأرصاد

كتب: عبد الرحمن سيد

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يظهر طقس اليوم الاثنين يشهد ظهور شبورة مائية أعلى الطرق، وشددت إدارة المرور على اتباع إرشادات للوقاية من حوادث الطرق وسط نشر الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة المركبات بصفة مستمرة اثناء مرور السيارات ومن تلك التعليمات:

- للوقاية من أخطار الشبورة تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- قم بإضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يكون طقس يوم الاثنين 01 يناير 2024 ظهر فيه شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً ( من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.