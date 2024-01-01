اليوم السابع
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تعرف على أسعار النفط.. تسجل 77.04دولار لبرنت و71.65دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 01 يناير 2024 02:00 م
تعرف على أسعار النفط.. تسجل 77.04دولار لبرنت و71.65دولار للخام الأمريكى براميل بترول- أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط 77.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.65 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار على نفس معدلاتها المنخفضة، بعد أن خسرت العقود الأجلة أكثر من10%خلال عام 2023.
 
وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو2.5%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.6%.
 
وتتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 على انخفاض بنحو 10%، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة فى الأسعار.
 
كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.
 
وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.
 
وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام في سبتمبر، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض للإنتاج، مما أثار مخاوف من احتمال أن يصبح الطلب أعلى من الإمدادات.
 
 
 
 






النفط

النفط الخام

خام برنت




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