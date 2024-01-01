تعرف على أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة.. البلطى بـ 62 جنيها والبوري 125

ينشر اليوم السابع أسعار الأسماك اليوم 1-1-2024 داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
وجاءت الأسعار كتالى:-
البلطي 58 – 62 جنيهاً
بلطي أسواني 20 – 40 جنيهاً
فلية بلطي 40 – 200 جنيها
قشر بياض 80 – 120 جنيها
بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه
بياض أملس خليجي 30- 50 جنيها
قراميط 30 – 50 جنيها
ثعابين 50- 250 جنيها
مكرونة خليجي 55 – 75 جنيها
مكرونة سويسي 65 – 105 جنيهات
برانيس اسكندراني 65 – 105 جنيهات
مكرونة مجمدة 30- 40 جنيها
موسى 180 – 370 جنيها
سبيط 180 – 410 جنيهات
حدادي 10 – 20 جنيها
كابوريا 40 – 220 جنيها
مرجان 40 – 65 جنيها
مرجان مجمد 20- 30 جنيها
بربون 45 – 80 جنيها
بربون مجمد 25- 35 جنيها
دنيس 85 – 215 جنيها
جمبري جامبو 525 – 595 جنيها
جمبري مجمد 175- 375 جنيها
بوري 85- 125 جنيها
مازليا 60 – 110 جنيهات
شعور 60 – 110 جنيهات
وقار 65 – 155 جنيها
قاروص 60 – 160 جنيها
موزة 70 – 90 جنيها
باغة 20 – 50 جنيها
سردين 65 – 85 جنيها
سردين مجمد 35- 75 جنيها
ماكريل مجمد 75- 95 جنيها
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