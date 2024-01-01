اليوم السابع
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تعرف على أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة.. البلطى بـ 62 جنيها والبوري 125

الإثنين، 01 يناير 2024 12:50 م
تعرف على أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة.. البلطى بـ 62 جنيها والبوري 125 أسماك
كتبت أسماء نصار

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ينشر اليوم السابع أسعار الأسماك اليوم 1-1-2024 داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
وجاءت الأسعار كتالى:-
 
البلطي 58 – 62 جنيهاً 
بلطي أسواني 20 – 40 جنيهاً
‎فلية بلطي 40 – 200 جنيها 
‎قشر بياض 80 – 120 جنيها 
‎بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه 
‎بياض أملس خليجي 30- 50 جنيها 
‎قراميط 30 – 50 جنيها 
‎ثعابين 50- 250 جنيها 
‎مكرونة خليجي 55 – 75 جنيها 
‎مكرونة سويسي 65 – 105 جنيهات 
‎برانيس اسكندراني 65 – 105 جنيهات 
‎مكرونة مجمدة 30- 40 جنيها 
‎موسى 180 – 370 جنيها 
‎سبيط 180 – 410 جنيهات 
‎حدادي 10 – 20 جنيها 
كابوريا 40 – 220 جنيها 
‎مرجان 40 – 65 جنيها
‎ مرجان مجمد 20- 30 جنيها 
‎بربون 45 – 80 جنيها 
‎بربون مجمد 25- 35 جنيها 
‎دنيس 85 – 215 جنيها 
‎جمبري جامبو 525 – 595 جنيها 
‎جمبري مجمد 175- 375 جنيها
‎ بوري 85- 125 جنيها 
‎مازليا 60 – 110 جنيهات 
‎شعور 60 – 110 جنيهات 
‎وقار 65 – 155 جنيها
‎ قاروص 60 – 160 جنيها 
‎موزة 70 – 90 جنيها 
‎باغة 20 – 50 جنيها 
‎سردين 65 – 85 جنيها
‎ سردين مجمد 35- 75 جنيها 
‎ماكريل مجمد 75- 95 جنيها






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