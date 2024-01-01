تعرف على أبرز مشروعات وزارة الرى فى 2023

كتبت ـ أسماء نصار

وضعت وزارة الموارد المائية والري برامج عمل محددة الأولويات خلال عام 2023، تم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية، وكذا رفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة انتاجية وحدة المياه وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز علي قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز مشروعات وزارة الرى التى تم تنفيذها خلال عام 2023:

‎1- تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه.

‎2- مواصلة العمل فى مشروع قناطر ديروط الجديدة، وتأهيل كوبري هويس قنطرة طنطا الملاحية، والعمل على تحديث أنظمه تشغيل سد دمياط وتأهيل كوبري قنطرة مدينة بلقاس وقنطرة حجز الصالحية.

‎3- حصر 47 ألف منشأ مائى، وإعداد خطة زمنية لتأهيلها، والبدء في تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الاحتياجات القادم.

‎4- العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بإستثمارات 970 مليون جنيه .

‎5- تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية.

‎6- تأهيل 945 كيلو مترا من الترع ، والعمل على تأهيل 3400 كيلو متر.

‎7- تأهيل 309 كيلو مترات من الترع بمراكز حياة كريمة، والعمل على تأهيل 879 كيلو مترا أخرى، وتدبير 33 قطعة أرض من منافع الري لإقامة 62 مشروعا خدميا بمراكز المبادرة.

‎8- صيانة منظومة الصرف الزراعى، وتطهير 22 ألف كيلو متر من المصارف، وتنفيذ الصرف المغطى في 89 ألف فدان باستثمارات قدرها 1.60 مليار جنيه .

‎9- وضع استراتيجية للتحول للرى الحديث في الأراضي الصحراوية ومزارع قصب السكر والبساتين.

‎10 - مواصلة العمل فى مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام أحد المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام المياه.

‎11- استكمال الأعمال في مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء.

‎12- مواصلة أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، وبدء التشغيل التجريبى لمحطة أنطفير فى مايو 2023 ، والبدء قريباً في محطة رفع لنقل مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي بإستثمارات قدرها 1.30 مليار جنيه .

‎13- إزالة 5503 حالات تعدٍ على نهر النيل ، وتطوير مسافات بأطوال 3.40 كيلو متر.

‎14- تطهير 117 مخر سيل بأطوال إجمالية 318 كيلو مترا، ومشروعات للحماية من أخطار السيول باستثمارات قدرها 2.60 مليار جنيه.

‎15- إحلال وتجديد 3 آبار بالواحات البحرية، وتنفيذ 100 بئر نشو بمحافظة مطروح، والانتهاء من المرحلة الثانية من دراسة "تحديث إمكانات المياه الجوفية بمصر".

‎16- إنهاء عمليات حماية الحائط البحرى بالمنتزه، وتدعيم الحائط البحرى شرق فرع رشيد ، وحماية شاطئ خليج مطروح، وحماية شواطئ محافظة دمياط.

‎17- تدريب 2400 مصري و125 عربيا وأفريقيا، و 1022 مزارعا من خلال المركز الإقليمى للتدريب.

‎18- تدريب 219 مصريا وأفريقيا بمركز تدريب معهد الهيدروليكا ، وتدريب 975 متدربا من خلال وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه بالمركز .

‎19- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الري، وكل القرارات التنظيمية لأعمال اللجان العليا للتراخيص ، والقرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

‎20- تقديم 160 ألف خدمة من هيئة المساحة للمواطنين، وإنتاج 3240 خريطة، ورفع مساحى لـ 4462 موقعا بمراكز "حياة كريمة" وعدد (67431) طلبا.

‎21- مشروعات لدعم الدول الأفريقية في مشروعات إزالة الحشائش المائية ومحطات مياه الشرب الجوفية ومحطات القياس باستثمارات قدرها 370 مليون جنيه .

‎22- مجهودات كبرى على الصعيد الدولى لرفع درجة الاهتمام الدولى بقضايا المياه والمناخ.

‎23- مشاركات متميزة في "قمة الأمم المتحدة للمياه" ، واعتماد مبادرة AWARe خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة".

‎24- تولى مصر رئاسة الأمكاو واستضافة اجتماعات الجمعية العامة للمجلس بالقاهرة ، والمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للأمكاو بناميبيا.

‎25- تنظيم أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور 1500 مشارك و800 ضيف من 62 دولة ومشاركة 64 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و450 متحدثا و23 عارضا.

‎26- نجاح مصر خلال COP28 في الاستمرار بوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمى ، وإدراج المياه في قرارات مؤتمر المناخ على غرار ما تحقق في COP27 .

‎27- الاستمرار في حشد الدعم الدولى لمبادرة AWARe من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية .