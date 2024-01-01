تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث.. اعرف التفاصيل

كتب ــ سيد الخلفاوى

بدأت وزارة النقل ، اليوم الإثنين، تشغيل 6 محطات مترو جديدة، تجريبيا بجمهور، هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج ).

وأعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح اليوم الإثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج )، لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

ومع التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبيا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.