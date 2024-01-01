اليوم السابع
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تخصصوا في سرقة الهواتف.. اعترافات مُثيرة لعصابة الجيزة

الإثنين، 01 يناير 2024 10:13 ص
تخصصوا في سرقة الهواتف.. اعترافات مُثيرة لعصابة الجيزة حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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استمعت جهات التحقيق لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة في الجيزة، بعد أن قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
واعترف المتهمين بسرقة 9 هواتف محمول من داخل الشركة محل عمل أحد المتهمين، وكمية من المبالغ المالية، كما اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.
 
المتهمون اعترفوا أيضا أن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحولة، ومراقبة الضحايا جيدا قبل تنفيذ جرائمهم.
 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
 






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