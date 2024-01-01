تخصصوا في سرقة الهواتف.. اعترافات مُثيرة لعصابة الجيزة

كتب أحمد حسني

استمعت جهات التحقيق لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة في الجيزة، بعد أن قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين بسرقة 9 هواتف محمول من داخل الشركة محل عمل أحد المتهمين، وكمية من المبالغ المالية، كما اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.

المتهمون اعترفوا أيضا أن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحولة، ومراقبة الضحايا جيدا قبل تنفيذ جرائمهم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة .