تخصصوا في سرقة إطارات السيارات.. قرار قضائى ضد عصابة المرج

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات في منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أيضا بمراقبتهم للسيارات والتأكد من خلوها من أصحابها، وتنفيذ جرائمهم في منتصف الليل بعيدا عن أعين الناس بأسلوب الفك.

النيابة العامة أمرت من جانبها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود وأصحاب السيارات، ومواجهة المتهمين بها.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.