اليوم السابع
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تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالف فى البحيرة

الإثنين، 01 يناير 2024 12:44 م
تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالف فى البحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات بمراكز دمنهور وكوم حمادة  والدلنجات عن تحرير 56 محضرا تموينيا، وذلك لإنتاج خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 
 
وأشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.

 







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كفر الدوار




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