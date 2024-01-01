تجربة عملية لمحافظ أسوان للاطمئنان على كفاءة معدات النظافة

أسوان - عبد الله صلاح

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، تجربة عملية للإطمئنان على جودة وكفاءة معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية ، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 2 مكنسة كهربائية ، وعربة غسيل أرضيات ، و 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات ، و 10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ذات تشغيل هيدروليكى ، و 11 معدة شفط مخلفات وأتربة ، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

وأثناء تفقده للمعدات برفقه المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة ، أكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة تعمل بكل إهتمام لإنجاح منظومة النظافة الجديدة داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال دعم المنظومة بكافة السيارات والمعدات لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى ، وخلق الأجواء الجمالية والحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً المصريين.

وأوضح، أنه تم التوجيه لإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر ، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل كافة السيارات والمعدات بالجودة والكفاءة التى تعطى لها الإستدامة والإستمرارية فى عملها على أكمل وجه .