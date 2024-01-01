تجديد حبس 3 عاطلين وسائق بتهمة سرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 3 عاطلين وسائق 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة.

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وتعدوا عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص، واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سيئ النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها.





