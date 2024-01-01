اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما لسرقته شقة أحدهما فى الحدائق

الإثنين، 01 يناير 2024 05:21 م
تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما لسرقته شقة أحدهما فى الحدائق حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة حدائق القبة، تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته محتويات شقة أحدهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وأدلى المتهمون بقتل صديقهما فى منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية جهات التحقيق، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة.

 

وأضاف المتهمون، أن المجنى عليه صديقهم أقام معهم داخل شقة أحدهم، بعدما طلب المجنى عليه المبيت فى الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهم استولى على بعض محتويات الشقة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

 

وتابع المتهمون، أنهما توجها إلى المجنى عليه واستدرجوه لشقتهم واعتديا عليه بالضرب حتى يقوم بإعادة ما سرقوه من الشقة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

 







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