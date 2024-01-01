تبدأ 9 يناير.. جدول امتحانات نصف العام لتلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، المقرر انطلاقها 9 يناير الجارى، حيث شددت على مديرى المتابعة بجميع الإدارات التعليمية بالمتابعة الدورية للمدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير الدعم الفني والمعنوى لمديرى المدارس ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة؛ لتوفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة.

أولًا: جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي عام (عربي-لغات)

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

ثانيًا: جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي عام (عربي-لغات)

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.

وأكدت المديريات التعليمية الالتزام بالكتاب المدرسى خلال وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على أنه تم وضع الأسئلة من المنهج المقرر للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن جميع الأسئلة من المنهج الدراسى وهناك جزئيات متحررة ولكنها مرتبطة بالموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول، مشددة على عدم استخدام أو الاستعانة بالكتب الخارجية فى وضع الأسئلة.