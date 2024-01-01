اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 04:45 م
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بسبب الألعاب النارية.. وفاة شخص وإصابة 274 آخرين فى احتفالات رأس السنة بإيطاليا

الإثنين، 01 يناير 2024 04:04 م
بسبب الألعاب النارية.. وفاة شخص وإصابة 274 آخرين فى احتفالات رأس السنة بإيطاليا العاب نارية
فاطمة شوقى

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ودعت إيطاليا عام 2013، بحالة وفاة وإصابة 274 شخص خلال احتفالات ليلة رأس السنة في، وذلك بسبب استخدام الألعاب النارية التي تردد صداها في مدنها الرئيسية رغم حظرها، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن امرأة توفيت وأُصيب 274 آخرون خلال احتفالات ليلة رأس السنة بسبب استخدام الألعاب النارية، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 54 عاما برصاصة طائشة أثناء توديع العام مع عائلتها وأصدقائها داخل منزلها في بلدة أفراجولا قرب نابولي، وهو الحدث الذي تحقق فيه الشرطة بالفعل.

من ناحية أخرى، أصيب 274 شخصا في الاحتفالات، 12 بسبب استخدام الأسلحة النارية و262 بسبب الألعاب النارية، بحسب تقرير لإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية نشرته وسائل الإعلام.

وكانت المدن الإيطالية الرئيسية، مثل روما أو نابولي، قد حظرت استخدام أسلحة أو ألعاب النارية ليلة رأس السنة، ولكن مع ذلك تجاهل الآلاف من المواطنين هذا الشرط، وكما هو الحال في كل عام، أطلقوا النار من نوافذهم وشرفاتهم احتفالا بالعام الجديد.

واضطرت إدارة الإطفاء، التي نشرت 4350 جنديا في جميع أنحاء البلاد، إلى الاستجابة لـ 703 حالات طوارئ، أي أكثر بنسبة 8.8% من 646 العام الماضي، خاصة بسبب حرائق حاويات القمامة والسيارات، وأغلبها في إميليا رومانيا.

 

 

 







إيطاليا

احتفالات رأس السنة

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