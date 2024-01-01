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بروتوكول بين الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب

الإثنين، 01 يناير 2024 07:17 م
بروتوكول بين الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب جانب من توقيع البروتوكول
كتب محمود عبد الغني

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وقعت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الملاح إيهاب محي الدين رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالبرامج التدريبية المتعلقة  بأنظمة الطيران والملاحة الجوية باستخدام الأنظمة المعتمدة على الأقمار الصناعية GNNSS.
 
يأتي ذلك في إطار سياسة الشركة برفع كفاءة العاملين والاهتمام بالتدريب والتطوير.
 
وقع البروتوكول من جانب مصر للطيران الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران.
 
جدير بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات لملاحة الجوية قد تعاونت مع مركز تدريب مصر للطيران العام الماضي لتدريب عدة كوادر من الدول الأفريقية، بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة للخارجية المصرية.
 
 
 
 






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